Berisha paralajmëron protesta për rrëzimin e Ramës: Do përballemi dhëmbë për dhëmbë
Kryetari i PD-së në Shqipëri, Sali Berisha, ka paralajmëruar protesta deri në rrëzimin e Edi Ramës.
Me një ton jo fort të butë, Berisha madje është shprehur se do përballen “dhëmbë për dhëmbë” deri në rrëzimin e këtij të fundit.
“Do përballemi dhëmbë për dhëmbë me Edi Ramën. Koha është e guximtarëve”, theksoi Berisha në konferencë për media.
Ai ka thënë madje se ‘protestat e PD-së e çuan Erion Veliajn në burg’.
“Ju garantoj unë ju, se po të mos ishin protestat e udhëhequra nga Belind Këlliçi, 46 javë në cdo lloj moti, Erion Veliaj do të ishte në zyrë sot. Në vlerësimin tim, ndër më eficentet dhe më të rëndësishmet që ka bërë PD. Ai përbënte një rrezik madhor për vendin me karakterin e tij, në cdo aspekt, me të ne shpëtuam vendi nga gjysma e zezë e Edi Ramës”, tha Berisha.