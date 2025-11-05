Berisha paralajmëron protesta për rrëzimin e Ramës: Do përballemi dhëmbë për dhëmbë

Kryetari i PD-së në Shqipëri, Sali Berisha, ka paralajmëruar protesta deri në rrëzimin e Edi Ramës. Me një ton jo fort të butë, Berisha madje është shprehur se do përballen “dhëmbë për dhëmbë” deri në rrëzimin e këtij të fundit. “Do përballemi dhëmbë për dhëmbë me Edi Ramën. Koha është e guximtarëve”, theksoi Berisha në…

Lajme

05/11/2025 16:39

Kryetari i PD-së në Shqipëri, Sali Berisha, ka paralajmëruar protesta deri në rrëzimin e Edi Ramës.

Me një ton jo fort të butë, Berisha madje është shprehur se do përballen “dhëmbë për dhëmbë” deri në rrëzimin e këtij të fundit.

“Do përballemi dhëmbë për dhëmbë me Edi Ramën. Koha është e guximtarëve”, theksoi Berisha në konferencë për media.

Ai ka thënë madje se ‘protestat e PD-së e çuan Erion Veliajn në burg’.

“Ju garantoj unë ju, se po të mos ishin protestat e udhëhequra nga Belind Këlliçi, 46 javë në cdo lloj moti, Erion Veliaj do të ishte në zyrë sot. Në vlerësimin tim, ndër më eficentet dhe më të rëndësishmet që ka bërë PD. Ai përbënte një rrezik madhor për vendin me karakterin e tij, në cdo aspekt, me të ne shpëtuam vendi nga gjysma e zezë e Edi Ramës”, tha Berisha.

Artikuj të ngjashëm

November 5, 2025

Musliu reagon ashpër ndaj Dimal Bashës: Deklarata për rastin Dehari është...

Lajme të fundit

Musliu reagon ashpër ndaj Dimal Bashës: Deklarata për...

Aksidentohet vetura e policisë në Dardani të Prishtinës

BE-ja sqaron “ndalimin” për takime me Kurtin: Vendimi...

Linja e folësve për BBW 2025, folësa ekskluzive...