Asnjë parti nuk përmend Policinë në programin qeverisës

Ishte hera e parë kur dolën në protestë ku kërkuan kushte më të mira.

Pjesëtarët e Njësive Speciale e njësi tjera të Policisë së Kosovës protestuan në dhjetor të vitit 2023 para objektit të Qeverisë.

Ani pse ishte premtim i partisë që qeverisi për katër vjet, pensionimi i parakohshëm i tyre e sigurimi shëndetësor nuk u arrit të jetësohet.

Në programin qeverisës për mandatin e ardhshëm, Lëvizja Vetëvendosje nuk e ka përmendur askund këtë institucion.

As partitë tjera që synojnë marrjen e pushtetit, nuk kanë paraqitur ndonjë premtim për Policinë e Kosovës.

E ish-shefi i hetimeve në Polici, Rrahman Sylejmani thotë se kjo tregon joseriozitetin e trajtimit nga të gjitha partitë ndaj Policisë.

“Jam në kontakt ende me shumë kolegë që janë ende në shërbim edhe në veri edhe në pjesë tjera, me shumicën prej tyre që kam pasë kontakte dhe kam në vazhdimësi kanë shpresuar se mandatin e dytë të gjitha këto tema do të përmbyllen. Jo, definitivisht se jo dhe kjo në mënyrë direkte ka me ndiku në rënien edhe të motivimit, rënien edhe të interesimit për të dhënë maksimumin e tyre sepse tash është faza më e rëndësishme e përmbylljes së shumë gjërave sepse me Polici nuk mund të mbahet as rendi as siguria në veri”, thotw Sylejmani

Kurse nënkoloneli në pension, Refki Morina vlerëson se është nevojë immediate miratimi i përmirësimit të kushteve për Policinë.

“Për arsye se kemi të bëjmë me Polici e cila është më vjetruara gati në Ballkan, diku mosha mesatare e tyre është 47 vjeç, gjithashtu shërbimet shëndetësore nuk funksionojnë sa i përket personelit të Policisë sepse kemi të bëjmë me rreziqet për arsye se Policia vazhdimisht ballafaqohet me rreziqet në rrugë, trafik etj. Prandaj jo vetëm se duhet të parashihen në programet e tyre por ato duhet të realizohen pasi që të fitohet partia që e fiton pushtetin”, shprehet Morina

Partia Demokratike e Kosovës ka propozuar një projektligj për rregullimin e këtyre dy projektligjeve, por që i njëjti nuk u votua nga Lëvizja Vetëvendosje.