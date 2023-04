Adnan Rrustemi në stilin e strategut: Serbia është në defansivë

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, që javën e kaluar regjistroi një “lapsuz” duke e apostrofuar Nagip Krasniqin si pjesë të VV-së, kjo anti-ligjore, ka ardhur sërish me një deklaratë interesante.

Kësaj radhe, ai u paraqit në rolin e strategut, duke thënë se Serbia momentalisht është në defansivë, përcjell lajmi.net.

Shkak për këtë mori deklarimet e Daçiqit në Këshill të Sigurimit.

“Serbia është në defansivë. Është bërë tash një palë agresive. Kjo gjë vërehet edhe nga diskursi i Daçiqit në seacnën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

Pajtohem që bashkësia ndërkombëtare duhet të jetë më agresive ndaj Serbisë. Serbia nuk është e interesuar, as për dialog, as për marrëveshje, as për normalizim, por ne duhet ta bëjmë punën tonë. Kisha dashur që ndërkombëtarët të kenë reagime më të vendosura ndaj Serbisë”, ka thënë ndër tjerash ai në T7.