A do qëndronit edhe 3 muaj?, Lumbardhi: Me nejt edhe 3 muaj këtu e hamë mish njëri tjetrin Sonte është nata finale e Big Brother Vip Kosova. Sonte mësohet fituesi i çmimit të madh, shkruan lajmi.net. Banorët finalist u pyetën se a do të donit të qëndronit edhe më tej në at shtëpi. Në një moment Lumbardhi pati një koment interesant. “Na me nejt edhe 3 muaj këtu e hamë mishin e njëri…