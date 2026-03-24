28-vjetori i Epopesë së Dukagjinit, homazhe në Gllogjan për dëshmorët e rënë

Sot edhe dyert e kullave të familjes Haradinaj u hapën dhe po presin miq. Sot bëhen 28 vjet nga zhvillimi i betejës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Gllogjan, që ndryshe njihet "Epopeja e Dukagjinit"…

24/03/2026 12:57

Sot edhe dyert e kullave të familjes Haradinaj u hapën dhe po presin miq.

Sot bëhen 28 vjet nga zhvillimi i betejës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Gllogjan, që ndryshe njihet “Epopeja e Dukagjinit” e zhvilluar me 24 mars 1998.

Në Gllogjan është zhvilluar beteja frontale mes UÇK-së dhe forcave serbe, të cilat e kishin rrethuar Gllogjanin.

Caku besohej të ishte shtëpia e familjes Haradinaj. Në këtë ditë ranë dëshmorë Him Haradinaj, Gazmend e Agron Mehmetaj.

