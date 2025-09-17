27 vjet kur u rrëmbye Xhavit Haziri në Prishtinë nga shërbimi sekret serb
Më 17 shtator 1998, në Prishtinë nga policia pushtuese serbe kidnapohet në mënyrë tinëzare dhe zhduket pa gjurmë heroi i kombit Xhavit Haziri.
Xhaviti ishte intelektual, veprimtar, ideolog e organizator me shkathtësi të jashtëzakonshme.
Xhavit Haziri, është njëri nga veprimtarët më të devotshëm të çështjes sonë kombëtare. Ai, qysh nga mosha e hershme rinore u aktivizua në organizatat ilegale që luftonin për çlirim e ribashkim kombëtar, duke qenë njëri nga udhëheqësit më të merituar të strukturave drejtuese të këtyre organizatave.
Intensiteti kulmor i veprimtarisë së tij patriotike, me shembuj konkret, nga viti 1985 e këndej ishte i pandërprerë derisa e rrëmbyen kriminelet e UDB-ës serbe.
Kontributi i tij në rritjen e shkallës së rezistencës kundër pushtuesve dhe organizimin e kryengritjes ishte i madh.
Xhavit Haziri, shpallet Hero i Kosovës për kontributin e tij ndaj atdheut më 26 nëntor të vitit 2010 nga Jakup Krasniqi, ish-ushtrues i detyrës së Presidentit të Kosovës.
Ai tashmë i përjetësuar në bronz i bënë roje lirisë së atdheut.