27 vjet burgim për 4 të akuzuar për grabitje në Ferizaj

“Sipas gjykatës, Xh.S., për shkak të veprave penale: në bashkëkryerje grabitje; mbajtja në pronësi, kontrolle ose posedim të paautorizuar të armëve; në bashkëkryerje lëndimi i lehtë trupor. Sh.R., për shkak të veprave penale: në bashkëkryerje grabitja, M.B., për shkak të veprave penale: në bashkëkryerje grabitja; në bashkëkryerje lëndimi i lehtë trupor. F.G., për shkak të veprave penale: ndihmë në kryerjen e veprës penale grabitja. Gjykata Themelore në Ferizaj, të pandehurit Xh.S., Sh.R., M.B., F.G., i shpalli fajtor dhe të njëjtit i gjykoi për veprën penale të përshkruara si më lartë, të pandehurit Xh.S., i shqiptoi dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej dhjetë vjet, si dhe dënim unik me gjobë në shumë prej tremijë euro; të pandehurit Sh.R., i shqiptoi dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej tetë vjet, si dhe dënim unik me gjobë në shumë prej njëmijë euro; M.B., i shqiptoi dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej gjashtë vjet, si dhe dënim unik me gjobë në shumë prej pesëqind euro; F.G., i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej tre vjet, si dhe dënim me gjobë në shumë prej pesëqind euro. Gjithashtu, për të pandehurit Xh.S., M.B., për veprën penale në bashkëkryerje grabitja, si dhe për të pandehurit B.K., dhe A.B., për veprën penale dhënia e ndihmës kryerësve pas kryerjes së veprave penale është refuzuar akuza të aktakuzës, pasi që prokurori i shtetit në fjalë përfundimtare është tërhequr nga ndjekja penale. Të pandehurve Xh.S., Sh.R., dhe M.B., i vazhdohet masa e paraburgimit deri kur aktgjykimi të merre formën e prerë, por jo më shumë se koha e dënimit të shqiptuar në aktgjykim”, thuhet në komunikatë.

Tutje thuhet se kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej tridhjetë ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar.

“Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore në Ferizajt”.