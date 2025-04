27 vjeçari nga Hasi që u zhduk në Malet e Pashtrikut gjendet i vdekur, nis operacioni për tërheqjen e trupit

Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës, kanë njoftuar se janë njoftuar nga autoritetet shqiptare për lokalizimin e viktimës A.LL i moshës 27 vjeç nga fshati Kishaj i Hasit.

Një skuadër e Kërkim-Shpëtimit Malor bashkë me policinë e shtetit kanë rifilluar operacionin për tërheqjen e viktimës nga vendi i ngjarjes.

