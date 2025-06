26 dështime- Vetëvendosje s’i ka as sot votat për votim të fshehtë, mblidhen sërish nesër Deputetët e Kuvendit të Kosovës janë mbledhur sot sërish. Të njëjtit janë mbledhur për të zhvilluar seancën e 26-të me radhë për konstituimin e kuvendit. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës të pranishëm ishin 111 deputetë. Pavarësisht kësaj, seanca nisi me kërkesën e njëjtë propozimin e emrave të partive politike për formimin e…