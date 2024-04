​25 vjet nga Masakra në Poklek dhe Çikatovë e Vjetër

Sot mbushen 25 vjet nga masakra në fshatin Poklek i Vjetër dhe Çikatovë e Vjetër, komuna e Drenas, ku ushtria serbe ka masakruar dhe i ka vrarë, pastaj edhe i ka djegur kufomat e 77 shqiptarëve civilë të paarmatosur, duke filluar prej foshnjave gjashtëmuajshe e deri te pleqtë 75-vjeçar.

Aty pësuan fëmijë, të rinj, të reja, burra dhe pleq që u vranë, u masakruan dhe disa prej tyre u dogjën. Edhe pas më shumë se dy dekadash, askush nga urdhërdhënësit dhe ekzekutorët nuk u ndëshkua nga drejtësia.

Vetëm në fshatin Poklek i Vjetër, ushtria barbare serbe ka masakruar dhe i ka vrarë, pastaj edhe i ka djegur kufomat e 53 shqiptarëve civil të paarmatosur, duke filluar prej foshnjave gjashtëmuajshe e deri te pleqtë 75-vjeçar.

Sipas dëshmitarëve të shumtë, masakra e Poklekut ka pasur këtë rrjedhë:

-Më 17 prill, diku rreth orës pesë të mëngjesit, familjet Muqolli, Caraku e Elshani, janë nisur të shkojnë prej Poklekut të Vjetër për në Drenas, ku ishte e tubuar dhe po mbahej peng popullata e fshatrave përreth Drenasit. Diku 1.5 km larg fshatit, ka ardhur një picgauer me policë serb dhe i ka urdhëruar ata të kthehen nëpër shtëpia. Ata janë kthyer sepse janë kërcënuar, madje për anash është gjuajtur edhe me armë. Kur familjarët janë kthyer nëpër shtëpi, aty kanë ardhur, dy policë me shirita të zi në kokë. Në oborr e kanë vrarë qenin, pastaj e kanë thirrur Sinanin jashtë dhe me të kanë folur diç në gjuhën serbe. Pas kësaj këta dy policë kanë shkuar në oborrin e shkollës së fshatit, te policët e tjerë që ndodheshin atje. Në ndërkohë Sinani është kthyer dhe u ka treguar familjeve se atë e kanë pyetur, “a ka këtu terroristë“. Në këtë gjendje ankthi e terrori, familjarët janë mbajtur tërë ditën deri rreth orës 17:30, atëherë ka ardhur njëri nga ata policët dhe në dhomën e shtëpisë së Sinanit, ku kanë qenë të grumbulluar të gjitha familjet, fëmijë, gra e pleq, polici e ka hedhur një bombë e cila nuk ka eksploduar. Pas kësaj polici ka hedhur edhe bombën tjetër, e cila ka rënë dhe ka eksploduar në prehrin e Miradije Rifat Muqollit (55). Menjëherë pas kësaj polici ka zbrazur mbi të gjithë ata që kanë qëlluar në dhomë, shtatë karikator të automatikut. Krimineli që kishte kryer masakrën, kishte hyrë në dhomë dhe me këmbë i kishte rrotulluar kufomat, se mos rastësisht dikush kishte mbetur i gjallë. Në ndërkohë, Elhemja e plagosur ka kërcyer nga dritarja e dhomës së masakrës dhe ka ikur. Pas dy orë e gjysmë të masakrës ka ikur edhe Lumnija me vajzën e vogël katër vjeçe, duke lënë të plagosur lehtë Eminen me Fatosin e vogël dy vjeçar. Më vonë sakoja e Emines është gjetur në bunarin e shtëpisë. Pas tri orësh, që kur është kryer masakra, policia është kthyer dhe e ka djegur dhomën me të gjitha kufomat që ishin në të. Natën e dytë të masakrës, kemi shkuar në shtëpi dhe aty kemi gjetur eshtrat e të masakruarve, kur kemi shkuar një ditë më vonë, më nuk kemi mundur të shohim as eshtra njerëzish. Tashmë nuk ishte djegur vetëm dhoma e korridori, por e tërë shtëpia.

Lista e plotë e masakrës në Poklekut të Vjetër më 17 prill 1999:

1.Sinan Rexhep Muqolli (52), Poklek i Vjetër

2.Elheme Rifat Muqolli (50), Poklek i Vjetër

3.Emine Sinan Muqolli (22), Poklek i Vjetër

4.Elife Sinan Muqolli (18), Poklek i Vjetër

5.Sherife Sinan Muqolli (17), Poklek i Vjetër

6.Hafije Sinan Muqolli (10), Poklek i Vjetër

7.Feride Selman Muqolli (33), Poklek i Vjetër

8.Shehide Fadil Muqolli (13), Poklek i Vjetër

9.Naser Fadil Muqolli (12), Poklek i Vjetër

10.. Ylber Fadil Muqolli (10), Poklek i Vjetër

11.. Egzon Fadil Muqolli (4), Poklek i Vjetër

12.. Hyle Selman Muqolli (22), Poklek i Vjetër

13.. Florentina Qamil Muqolli (3), Poklek i Vjetër

Lirie Qamil Muqolli (gjashtëmuajshe), Poklek i Vjetër Mehreme Muqolli (58), Poklek i Vjetër Bahrije Halil Muqolli (24), Poklek i Vjetër Naime Halil Muqolli (22), Poklek i Vjetër Hidajete Nebih Muqolli (33), Poklek i Vjetër Menduhie Liman Muqolli (11), Poklek i Vjetër Mirsad Liman Muqolli ( Poklek i Vjetër Mergim Liman Muqolli (5), Poklek i Vjetër Bahtije Halil Caraku (34), nga Dobrosheci Besart Ejup Caraku (13), nga Dobrosheci Hasan Ejup Caraku (12), nga Dobrosheci Kunata e Bahtije Halil Carakut- nuk i dihet emri (45), Miradije Rifat Muqolli (55), Poklek i Vjetër Zarife Rrahman Muqolli (23), Poklek i Vjetër Arife Rrahman Muqolli (20), Poklek i Vjetër Florije Salih Muqolli (23), Poklek i Vjetër Eronita Xhavit Muqolli (4), Poklek i Vjetër Fatos Xhavit Muqolli (1,5), Poklek i Vjetër Shemsije Muqolli (42), Poklek i Vjetër Vezire Ilmi Muqolli (20), Poklek i Vjetër Fatmire Ilmi Muqolli (17), Poklek i Vjetër Rexhep Ilmi Muqolli (12), Poklek i Vjetër Agron Ilmi Muqolli (10), Poklek i Vjetër Albulena Ilmi Muqolli (5), Poklek i Vjetër Nexhmije Ramadan Muqolli (25), Poklek i Vjetër Hasime Ramadan Muqolli (37), Poklek i Vjetër Avdullah Fehmi Muqolli (12), Poklek i Vjetër Shehrije Xhemail Muqolli (27), Poklek i Vjetër Vahide Mehdi Muqolli (4), Poklek i Vjetër Dy djem të Mehdiut, njëri 10 muaj, tjetri dy vjeçar, Poklek i Vjetër Ymer Elshani (55), Poklek i Vjetër Nafije Elshani (50), Poklek i Vjetër Shukrije Elshani (37), dhe katër djemtë e Ymer Elshanit, prej 22-vjeç e më të rinj Kimete Fadil Muqolli (20), Poklek i Vjetër Lindita Skender Hoxha (25), nga Korrotica e Epërme

(…)

Të zhdukur konsiderohen edhe tre persona

1.Halim Kluna (75)

2.Nëna e Ymer Elshanit (75)