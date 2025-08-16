25 vjeçari nga Shqipëria arrestohet për vrasjen e një britaniku, e dyshuar edhe një letoneze
Një burrë dhe një grua janë akuzuar për vrasje pas vdekjes së një burri në Kent në Britani të Madhe.
Policia tha se u thirr për shkak të raportimeve për një trazirë që përfshinte një grup njerëzish jashtë një shtëpie në Augustine Road, Gravesend, në orën 22:21 të martën.
Një burrë, rreth të 30-ave, u gjet me plagë thike dhe u dërgua në spital, por vdiq ndërsa po trajtohej, tha Policia e Kentit. Të afërmit e tij janë informuar.
Shahim Bulica, 25 vjeç, nga Shqipëria, dhe Erika Korska, 31 vjeç, nga Letonia, të dy me banim në Gravesend, u akuzuan për vrasje të shtunën.
Policia tha se Bulica dhe Korska u arrestuan menjëherë pas mesnatës së së enjtes.
Ata janë lënë në paraburgim, dhe pritet të paraqiten në Gjykatën e Magjistraturës në Medëay të hënën.
Një 33-vjeçar nga Gravesend, i cili u arrestua gjithashtu në lidhje me vdekjen e burrit, është liruar pa akuzë, konfirmoi policia.
Oficerët kanë bërë apel për këdo që ka informacione relevante në lidhje me incidentin, që t’i kontaktojë, shkruan BBC.