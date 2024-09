25 vite të RTK-së, “shpërthen” Fatmir Spahiu, ka disa kritika

Aktori i humorit, Fatmir Spahiu ka reaguar për 25 vjetorin e Radio Televizionit të Kosovës.

Spahiu ka shprehur kritikat e tij pasi nuk u përmend në edicionin qendror të lajmeve asnjëherë kontributi i aktorëve, organizimi i programeve të ndryshme festive, edicionet sportive e të tjera.

Statusi i tij i plotë:

Miremrama miq,

Ne pauze te lojes mes Leverkuzenit dhe Feynordit i leshova lajmet e RTK.

E mrekullueshmja Alkteta i dha hapsire veteranit Mustafe Muçaj ti hape lajmet, fantazi. Kete ide festimi kisha degju para ca javeve dhe me kishte pelqyer sado e e gjymt ne realizim, qyshdokofte

Mustafa paralajmeron kroniken e 25 vjetorit, e prita me qef.

Kronika permbyllet keshtu pak a shume;

“Perkunder veshtiresive financiare RTK ka arritur ti ofroj program kualitativ publikut…” dhe aty permendet festivali i kenges i organizuar per here te pare vitin e kaluar.

25 vite RTK, Festivali i kenges imazhi i vetem kulturor i RTKes a??? Jo, nuk kalon!

Per hire te se vertetes u ofendova pak. Jo pse u permend festivali, por qe su permend askund serialet, vitat e ri, koncertet, big bendi, show programet, emisionet sportive etj etj… te cilat per 25 vite kane mbulu me shume veshtiresi pjesen argetuese te RTK, e qe ne disa prej tyre une kam pas nderin me qene pjese ne pozita te ndryshme si bashkepunetor i jashtem!

Kur jemi te historia, per dijenin tuaj, buxhetin e festivalit te vitit te kaluar askush prej nesh kuuurrreee nuk e ka patur. Askush prej nesh nuk i ka pas 300-400 mij euro per nje projekt qe zgjate 3 dite trasmetim, apo per dy edicione 700-800 euro, megjithate, kemi bere dicka!

Megjithate kemi arritur qe ne interes te RTK ti sjellim 30€ per nje sekond marketing, detaje interesante dhe mbase kuriozitet sot.

Per mos me zgjate ma shume,

Une kroniken do ta kryeja duke i kujtu keto emisione, une kroniken do te perfundoja duke i perkujtuar te gjithe ata qe dhane nje kontribut te madh jo vetem ne informacion por edhe ne zbavitje.

Pra falemnderit

Adem Mikullovci,

Arzana Kraja,

Leze Qena,

Xhevat Qena,

Ali Ahmeti,

Ahmet Spahiu,

Agim Zatriqi,

Kemail Qarkaxhiu

Gezim Jolla-Spidi,

Etj etj.

Jeni te lire me i vazhdu falemnderimet…

RTK, urime kete qerekshekulli.

Falemnderit per bashkepunimin.

Shpresoj te shihemi ne rethana normale!