25 raste të reja me COVID-19 Edhe 25 raste të reja me COVID-19 janë konfirmuar në 24 orët e fundit në Kosovë. Kjo është bërë e ditur me anë të një komunikate për media nga Ministria e Shëndetësisë, shkruan lajmi.net. Nuk është raportuar asnjë rast i vdekjes. Rezultatet vijnë pas 311 testimeve. /Lajmi.net/