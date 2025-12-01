​24 subjekte politike aplikuan për zgjedhje, ju mbetet edhe një javë t’i dorëzojnë listat e kandidatëve për deputetë

Të dielën në mesnatë është përmbyllur afati për aplikim të subjekteve politike që pritet të garojnë në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, që do të mbahen më 28 dhjetor 2025. Njëzetë e katër subjekte politike kanë aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Edhe pse afati ishte hapur prej 24…

Lajme

01/12/2025 10:10

Të dielën në mesnatë është përmbyllur afati për aplikim të subjekteve politike që pritet të garojnë në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, që do të mbahen më 28 dhjetor 2025. Njëzetë e katër subjekte politike kanë aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare.

Edhe pse afati ishte hapur prej 24 nëntorit, thuajse të gjitha subjektet politike paraqitën aplikimin e tyre online në ditën e fundit, më 30 nëntor. Ndërkohë, në të njëjtën kohë partitë politike duhej të njoftonin KQZ-në për formim të koalicioneve zyrtare.

Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi ka treguar se numri i përgjithshëm i subjekteve politike që pritet të garojnë në zgjedhjet e fund dhjetorit është 24.

Në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit të këtij viti, KQZ kishte certifikuar 28 subjekte garuese.

“Është përmbyllur afati për subjektet politike për aplikim për certifikim të pjesëmarrjes në zgjedhje dhe deklarim të koalicioneve nga ana e partive politike. Gjatë kësaj periudhe 7-ditore (24 nëntor – 30 nëntor 2025) 23 subjekte politike, prej të cilave: 3 koalicione, 18 parti politike, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur – kanë plotësuar online formularin e certikimit për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Paralelisht me aplikimin për certifikim, është zhvilluar edhe afati për deklarim të partive politike për formim të koalicioneve”, njoftoi Elezi.

Sipas të dhënave të KQZ-së, katër prej partive kryesore Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, kanë vendosur të hyjnë pa koalicione zyrtare në garën zgjedhore të 28 dhjetorit, ndërkaq Lëvizja Vetëvendosje ka formalizuar koalicionin me tri parti politike: GUXO, Alternativën dhe Partinë Shqiptare Demokristiane.

Të gjitha këto subjekte politike aplikuese do të duhet që brenda një jave të dorëzojnë online listën me emrat e kandidatëve për deputetë, me të cilët do të garojnë në zgjedhjet e 28 dhjetorit.

“Deri më 7 dhjetor 2025, subjektet politike (partitë politike, koalicionet, nismat qytetareve dhe kandidatët e pavarur) që kanë aplikuar për certifikim të pjesëmarrjes në zgjedhje, duhet të dorëzojnë përmes platformës listën e tyre me emrat e kandidatëve për deputetë të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës”, tha Elezi.

LISTA E TË GJITHA SUBJEKTEVE POLITIKE APLIKUESE

Partitë politike:

1. LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK;

2. PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK:

3. Kosovaki Nevi Romani Partia;

4. JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA;

5. Za Slobodu Pravdu i Opstanak;

6. KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI;

7. PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE;

8. PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS;

9. SOCIALDEMOKRATSKA UNIJA – SDU;

10. SRPSKA LISTA;

11. INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS;

12. FJALA;

13. NOVA DEMOKRATSKA STRANKA – NDS;

14. LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS (LPRK);

15. ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS (AAK);

16. KOSOVSKI SAVEZ;

17. NISMA SOCIALDEMOKRATE – NISMA; dhe

18. PARTIA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT SHQIPTAR (PBKDSH).

Koalicionet:

1. Koalicioni “PAI – PDAK – LPB”, i përbërë nga 3 parti politike: Partia e Ashkalinjëve për Integrim (PAI), Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës (PDAK) dhe Lëvizja për Bashkëveprim (LPB)”;

2. Koalicioni “Koalicija VAKAT”, i përbërë nga 3 parti politike: Demokratska Stranka Bošnjaka (DSB), Bošnjačka Stranka Kosova (BSK) dhe Demokratska Stranka Vatan (DSV); dhe

3. Koalicioni “Lëvizja VETËVENDOSJE!”, i përbërë nga 4 partitë politike: Lëvizja VETËVENDOSJE!, GUXO, Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane (PSHDK).

Iniciativat qytetare:

1. PËR SOCIALDEMOKRATËT E ASHKALINJËVE; dhe

2. INICIATIVA QYTETARE PËR KOSOVË.

Kandidat i pavarur:

1. NEDŹMIDIN SEJDILAR.

Artikuj të ngjashëm

December 1, 2025

Haradinaj uron Rifat Jasharin për ditëlindje

Lajme të fundit

Haradinaj uron Rifat Jasharin për ditëlindje

30 të dyshuar për dhunë në familje po vëzhgohen nga policia

Izmaku: Qytetarët kanë nevojë për lidership që afron,...

Toney i prerë, thotë se nuk ka pëlqim për Bia Khalifën