24 orë pas mësoi se i dashuri i është infektuar me COVID-19, ja si vepron modelja

Kendall Jenner tregoi barkun e saj me bikini të vogla blu në Instagram, një ditë pasi partneri i saj Devin Booker zbuloi se ishte pozitiv me COVID-19.

Më pak se 24 orë pasi gardiani i Phoenix Suns, 24 vjeç, ndau diagnozën e tij, modelja 25-vjeçare u shfaq ie panjohur nga lajmet ndërsa pozonte mbi një skaf luksoz me një kapak bejsbolli, transmeton lajmi.net.

‘Captain kennyyy’, ‘Keeping Up With The Kardashians’ e mbishkroi fotografinë e saj, e cila e tregoi atë të ulur pranë timonit të anijes.

Jenner dhe Booker kohët e fundit u kthyen nga një udhëtim me vorbull nëBig Apple gjatë Javës së Modës në Nju Jork dhe një arratisje italiane në Bregun Amalfi.

Pasi njoftoi se ishte infektuar me koronavirus përmes llogarisë së tij në Twitch të dielën, Booker nuk pranoi të zbulonte nëse ishte vaksinuar apo jo.

‘Sinqerisht të gjithë, po ndihem drejt. E vetmja gjë me të cilën po merrem është pa shije, pa erë, e cila është pjesa më e keqe e saj, ‘tha ai në video, per Us Weekly./Lajmi.net/