24 orë në trafikun e Kosovës – 35 aksidente me të lënduar, 51 me dëme materiale

Mos respektimi i rregullave të komunikacionit është një ndër arsyet e aksidenteve të shumta që po ndodhin çdo ditë. E një prej mënyrave të zakonshme për parandalimin e këtyre aksidenteve, është gjobitja e atyre që shkelin rregullat në trafik. Policia e Kosovës ka shpërndarë raportin ditor për 24 orët e fundit, duke përfshirë të dhëna…

Lajme

30/11/2025 10:18

Mos respektimi i rregullave të komunikacionit është një ndër arsyet e aksidenteve të shumta që po ndodhin çdo ditë. E një prej mënyrave të zakonshme për parandalimin e këtyre aksidenteve, është gjobitja e atyre që shkelin rregullat në trafik.

Policia e Kosovës ka shpërndarë raportin ditor për 24 orët e fundit, duke përfshirë të dhëna për aksidentet në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.

Sipas raportit, gjatë kësaj periudhe nuk është regjistruar asnjë aksident me fatalitet. Gjithashtu, janë shënuar 35 aksidente me të lënduar dhe 51 aksidente të tjera me dëme materiale.

Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave të komunikacionit, duke shqiptuar gjithsej 1,716 gjoba për shkelje të normave trafiku gjatë ditës.

Gjatë kësaj periudhe, janë arrestuar 7 persona, nga të cilët 3 janë dërguar në mbajtje për hetime të mëtejshme.

 

