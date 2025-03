23 ditë pas zgjedhjeve përfundon numërimi i votave – Kur do të bëhet shpallja e rezultateve përfundimtare? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se ka përfunduar procesi i numërimit të më shumë se 15 mijë e 500 fletëvotimeve nga votimi me kusht dhe nga votimi i personave me nevoja të veçanta. Por kur pritet të bëhet shpallja e rezultateve përfundimtare? Sipas nenit 105 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, KQZ është e…