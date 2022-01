227 milionë euro nga kthimi i investimeve për vitin 2021 nga TRUST

Fondi i Kursimeve Pensionale i Kosovës (FKPK) e përmbylli vitin 2021 me rezultat shumë të kënaqshëm nga investimet, me kthimin bruto që kapi shumën prej +227 milionë euro. Kjo shifër nominale është më e larta prej themelimit të institucionit. Ndërsa rritja e çmimit të njësisë për këtë vit ishte 10.65%, krahasuar me rritjen prej +3.03% për vitin 2020.