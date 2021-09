22-vjeçari në Vushtrri godet për vdekje me makinë një 56-vjeçar

Siç bën të ditur policia e Kosovës për rajonin e Mitrovicës, i dyshuari që po voziste makinën në fjalë është një 22-vjeçar, shkruan lajmi.net.

Rasti ka ndodhur rreth orës 22:00, teksa viktima ka ndërruar jetë dy orë më vonë në QKUK.

“Sonte, rreth orës 20:00 të datës 30 shtator 2021, në rrugën nacionale Mitrovicë-Prishtinë, gjegjësisht në segmentin rrugor Vushtrri, ka ndodhur një aksident trafiku me fatalitet. Në aksident është përfshirë një automjet me targa vendore që ka goditur këmbësorin-viktimën E. Xh., 56 vjeçar, i cili si pasojë e lëndimeve të pësuara është raportuar se në ora 22:00 në QKUK- ka ndërruar jetë. Nga hetimet e para, deri te aksidenti dyshohet të ketë ardhur nga pakujdesia e drejtuesit të automjetit. Ndërsa të dyshuarit- drejtuesit të automjetit E. M., 22 vjeç, me aktvendim të prokurorit të rastit i është shqiptuar masa e ndalimit”, kanë thënë nga Policia e Kosovës. /Lajmi.net/