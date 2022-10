22 raste të reja me COVID sot në Shqipëri Në 24 orët e fundit në Shqipëri janë regjistruar 22 persona me koronavirus. Nga 413 testime të kryera gjithsej, të infektuar me COVID-19 janë konfirmuar 12 qytetarë në Tiranë, nga 2 qytetarë në Shkodër, Kamëz, nga një qytetar në Fier, Mallakastër, Vlorë, Delvinë, Gjirokastër, Gramsh. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë 467 qytetarë aktivë me COVID-19…