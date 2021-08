22 goditje asnjë gol i realizuar, statistika e tmerrshme e futbollistëve të Arsenalit ndaj Brentfordit

Skuadra e Arsenalit ka pësuar humbje nga Brentfordi me rezultat 2-0 në xhiron e parë, shkruan lajmi.net.

Futbollistët e gjigantit anglez patë rastet e tyre por nuk arritën ti realizojnë.

Ata patën gjithsejtë 22 tentime megjithatë pa sukses në gjetjen e golit.

4 goditje ishin në drejtim të portës, 14 jashtë saj ndërsa 4 të tjera u bllokuan.

Statistikë katastrofale kjo e ‘Topçinjve’ të cilët duhet të jenë më efikas para portës, nëse dëshirojnë të arrijnë ndonjë sukses këtë edicion, pas shumë dështimeve viteve të fundit. /Lajmi.net/

22 – Arsenal had 22 shots without scoring against Brentford, their most without finding the net in a Premier League match since December 2017 against West Ham (also 22). Profligate. pic.twitter.com/LtY87TE0mu

— OptaJoe (@OptaJoe) August 13, 2021