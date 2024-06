Osmani falënderon ish-presidentin Clinton për paqen në Kosovë

Përmes një postimi në rrjetin social “X”, Clinton ka shpërndarë një video deri sa deklaronte pas 79 ditëve të bombardimeve të NATO-s.

“25 vjet më parë, Shtetet e Bashkuara udhëhoqën aleatët e NATO-s në një kampanjë ajrore që me sukses përjashtoi forcat serbe, duke i dhënë fund represionit dhe kampanjës për spastrim etnik prej një dekade, duke i dhënë fund luftës në Kosovë. Veprimi ushtarak ndihmoi në rivendosjen e vetëqeverisjes për krahinën dhe çoi në pavarësinë e Kosovës në 2008” thuhet në postimin e Qendrës “Clinton”.

Të njëjtën e ka shpërndarë ish-presidenti Bill Clinton, i cili ka falënderuar për 25 vjet paqe në Kosovë.

Osmani ka shkruar se Republika e Kosovës e falënderon Presidentin Clinton për paqen në Kosovë.

“…dhe Republika e Kosovës ju falënderon, zoti President, që e keni bërë të mundur këtë paqe”, shkroi Osmani në “X”. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

…and the Republic of Kosovo is giving thanks to you, Mr.President, for making that peace possible. 🇽🇰🇺🇸 https://t.co/AkXGGctv7Y

