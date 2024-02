Istogu dhe Vëllaznimi, Ylli dhe Prizreni janë ndeshjet që mbyllin javën e 20-të në Supërligë Java e 20-të në Superligën e Kosovës në basketboll do të mbyllet sonte me dy ndeshje që janë në program për t’u zhvilluar. Sfida e parë do të zhvillohet në palestrën sportive “Shani Nushi”, mes Istogut dhe Vëllaznimit, nga ora 17:00,. Istogasit, që pozicionohen të fundit në tabelë me 20 pikë të grumbulluara, deri tash…