Fero pretendon se Vjosa Osmani ka gisht në kujdestarinë e vajzës, flet avokatja e Arbenitës- motra e presidentes Osmani Ish reperi Fero tash e disa muaj po përballet me senaca gjyqësore per kujdestarinë e vajzës që ka me modelen Arbenita Ismaili. Gjatë ditës së djeshme ish reperi ka postuar disa fotografi në Instastory ku thërriste konferencë për media me pretendimin se Presidenca e Kosovës ka ndërhyrë në procesin gjyqësor të tij. Ai këto akuza…