21 vjetori i vdekjës s ëish-presidentit Rugova: Këto janë aktivitetet e LDK’së Sot bëhen 18 vjet nga vdekja e ish presidentit të Kosovës, Ibrahim Rugova. Për këtë përvjetor, Lidhja Demokratike e Kosovës do të bëjë disa aktivitete. Nga ora 09:15, do të bëjnë homazhe te varri i ish presidentit Rugova. Në ora 09:30 do ta vizitojnë familjen Rugova, ndërsa në orën 11:00 do të marrin pjesë në…