21% e votave të numëruara, kjo është renditja e kandidatëve të PDK-së

29/12/2025 22:30

Pas numërimit të mbi 21% të votave, janë publikuar rezultatet paraprake për kandidatët për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025.

Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Bedri Hamza vazhdon të kryesojë listën me numrin më të madh të votave, duke lënë pas kandidatët e tjerë të PDK-së. Renditja aktuale e kandidatëve është si në vijim:

  1. Bedri Hamza – 31,506 vota

  2. Arian Tahiri – 14,736 vota

  3. Përparim Gruda – 13,563 vota

  4. Uran Ismaili – 10,986 vota

  5. Sala Jashari – 9,805 vota

  6. Vlora Çitaku – 8,883 vota

  7. Arben Mustafa – 8,021 vota

  8. Enver Hoxhaj – 7,479 vota

  9. Eman Rrahmani – 5,764 vota

  10. Rrahman Rama – 5,535 vota

Këto rezultate janë ende paraprake, pasi procesi i numërimit të votave është në vazhdim dhe pritet të ketë ndryshime me përditësimin e të dhënave zyrtare nga KQZ. /Lajmi.net/

