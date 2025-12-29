21% e votave të numëruara, kjo është renditja e kandidatëve të PDK-së
Pas numërimit të mbi 21% të votave, janë publikuar rezultatet paraprake për kandidatët për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025.
Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Bedri Hamza vazhdon të kryesojë listën me numrin më të madh të votave, duke lënë pas kandidatët e tjerë të PDK-së. Renditja aktuale e kandidatëve është si në vijim:
-
Bedri Hamza – 31,506 vota
-
Arian Tahiri – 14,736 vota
-
Përparim Gruda – 13,563 vota
-
Uran Ismaili – 10,986 vota
-
Sala Jashari – 9,805 vota
-
Vlora Çitaku – 8,883 vota
-
Arben Mustafa – 8,021 vota
-
Enver Hoxhaj – 7,479 vota
-
Eman Rrahmani – 5,764 vota
-
Rrahman Rama – 5,535 vota
Këto rezultate janë ende paraprake, pasi procesi i numërimit të votave është në vazhdim dhe pritet të ketë ndryshime me përditësimin e të dhënave zyrtare nga KQZ. /Lajmi.net/