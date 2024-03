2010 gjoba trafiku në 24 orët e fundit shqiptohen nga Policia Policia e Kosovës gjatë 24 orëve të fundit ka shqiptuar 2010 gjoba trafiku. Kështu bëjnë me dije statistikat e policisë në raportin e tyre. Ndërkaq aksidente me të lënduar janë 12 e me dëme materiale 26. Shtatë persona janë arrestuar në 24 orët e fundit, ndërsa pesë janë dërguar në mbajtje. Dy të tjerë janë…