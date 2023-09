200 mijë euro do të ndahen për çmimin e madh të “Big Brother VIP Kosova” Edicioni i dytë i “Big Brother VIP Kosova”, do të nis shumë shpejt. Ky edicion do të nis në muajin tetor, shkruan lajmi.net. Detaje nga ky edicion ka ndarë prezantuesi i “Big Brother”, Alaudin Hamiti. Alaudini u është përgjigjur disa pyetje të ndjekësve të tij në ‘Instagram’. Një nga pyetjet ishte edhe çmimi i edicionit…