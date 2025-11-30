20 vjet nga pafajësia: Limaj thotë se është trishtuese që edhe sot lufta çlirimtare vazhdon të testohet e sfidohet po në Hagë
Kreu i Nismës, Fatmir Limaj, ka reaguar në 20 vjetorin e aktgjykimit lirues ndaj tij në Hagë. Ai ka thënë se Gjykata Ndërkombëtare e Hagës foli qartë “lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ishte e drejtë, e pastër dhe në mbrojtje të një populli që luftoi për të jetuar i lirë”. Limaj thotë se ballafaqimi…
Lajme
Kreu i Nismës, Fatmir Limaj, ka reaguar në 20 vjetorin e aktgjykimit lirues ndaj tij në Hagë. Ai ka thënë se Gjykata Ndërkombëtare e Hagës foli qartë “lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ishte e drejtë, e pastër dhe në mbrojtje të një populli që luftoi për të jetuar i lirë”.
Limaj thotë se ballafaqimi në Hagë ishte i gjatë dhe sfidues.
“Ballafaqimi ynë gjyqësor në Hagë ishte i gjatë dhe sfidues. Në atë kohë Kosova nuk ishte shtet dhe ne ishim pa asnjë përkujdesje institucionale, pa mbrojtje të organizuar, ashtu siç do të duhej ta kishim në një proces të tillë gjyqësor. Edhe ne si individë, edhe e vërteta e luftës sonë çlirimtare, për herë të parë po sfidoheshin në nivelet e drejtësisë ndërkombëtare në Hagë. Në gjithë këtë proces e kishim të vërtetën e UÇK-së dhe mbështetjen e popullit.”
Ai shton se “është trishtuese që edhe sot, pas 20 viteve, lufta jonë çlirimtare vazhdon të testohet e sfidohet po në Hagë, në gjykimin e bashkëluftëtarëve tanë”.
“Akuzat, shpifjet dhe fabrikimet kundër UÇK-së nuk kanë të ndalur edhe pas 20 viteve. Unë jam i bindur që bashkëluftëtarët tanë së shpejti do të kthehen të lirë në Kosovë. Mbese me shpresë që përfundimisht të marrin fund shpifjet dhe fabrikimet për luftën tonë çlirimtare.”
Limaj ka thënë se është “trishtuese” që Kosova po bën pak në mbrojtje të historisë dhe së vërtetës.
“Po ashtu, është trishtuese kur sheh tani që Kosova, edhe pse është shtet, po bën fare pak në mbrojtje të historisë dhe së vërtetës së vet, mbi të cilën është ndërtuar ky shtet. Përjetësisht krenar me luftën tonë çlirimtare; ajo nuk mund të njolloset; ajo është e pastër si loti. Rroftë UÇK-ja! Lavdi dëshmorëve të kombit!”