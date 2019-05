2 vjet burg nëse vrisni një qen në Shqipëri

Komisioni Parlamentar i Veprimtarive Prodhuese votoi pro nismës ligjore të firmosur nga 37.500 zgjedhës për ndryshimin e Kodit Penal.

Përveç vrasjes së kafshëve shtëpiake, krim do të konsiderohet edhe keqtrajtimi, robërimi i tyre, organizimi i ndeshjeve mes kafshëve dhe kryerja e eksperimenteve.

Dënimet për vrasje të kafshëve shtëpiake mund të shkojnë deri në dy vite burgim, po kaq është dënimi për organizatorët e ndeshjeve me kafshë dhe pronarët e tyre, ndërsa për eksperimentet parashikohen deri në 3 vite burgim, raporton TopChannel.

Të gjitha dënimet shoqërohen me gjobë deri në 10 mijë dollarë. Gjithsesi për masën e dënimit penal do të jetë Komisioni i Ligjeve, i cili do të bëjë vlerësimet përfundimtare.