2-vjeçarja shpëtohet pas 24 orësh nën rrënoja nga tërmeti në Turqi

Operacionet e kërkimit dhe shpëtimit vazhdojnë kërkimet nën rrënojat e ndërtesës, e cila u shkatërrua në lagjen Mustafa Pasha pas tërmetit me magnitudë 6.8 ballë në rrethin Sivrice të Elazig, transmeton Telegrafi.

Përpjekjet e kërkimit dhe shpëtimit të ekipeve, veçanërisht ekipeve AFAD dhe UMKE, po vazhdojnë ende.

Gjatë punimeve të kërkimit dhe shpëtimit të kryera në ndërtesën e shembur në Mustafa Paşa Mahallesi, ekipet e kërkimit dhe shpëtimit komunikuan me një grua nën rrënojat e ndërtesës.

Skuadrat e JAK-ut arritën tek fëmija dhe nëna në rrënoja.

Pas rreth 24 orësh, ekipet dëgjuan zërin e gruas dhe vepruan menjëherë. Dialogu midis gruas që pret të shpëtohet dhe personelit ishte emocionues.

Personeli i kërkim shpëtimit tha: “Ne jemi këtu, po vijmë. Do të shpëtojmë. Mirë, po vijmë, a na shihni ne? Mirë, do të vijmë. A jeni me fëmijën? Pastaj gruaja flet: “Shpejt. Unë nuk mund të qëndroj akoma këtu. Ejani për hir të Allahut. Unë shoh dritën. Ju lutem, shpejt”, u përgjigj ajo.

Duke vazhduar përpjekjet e tyre për të shmangur dëmtimin e gras dhe fëmijës, ekipet shpëtuan vajzën 2-vjeçare dhe nënën e saj nga rrënojat.

Ekipet vazhdojnë të punojnë për të shpëtuar jetë të tjera.