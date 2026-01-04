2 orë pritje për dalje nga Kosova, kjo është gjendja aktuale në pikat kufitare
Janë përditësuar të dhënat nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar lidhur me kolonat në pikat kufitare në Kosovë. Sipas të dhënave të fundit, pritjet për dalje nga Kosova janë të gjata. Raportohen pritje deri në 2 orë pritje në Merdardë, deri 90 minuta në Jarinje dhe deri 20 minuta te Dheu i Bardhë.
