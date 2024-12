Zyrtarët amerikanë parashikojnë rënien e regjimit të Assadit ‘brenda disa ditësh’

Zyrtarët e administratës së presidentit të SHBA-së Joe Biden parashikojnë rënien e mundshme të regjimit të Bashar al-Assad brenda disa ditësh, sipas një raporti të botuar sot.

Duke cituar pesë zyrtarë amerikanë, CNN raporton se nuk ka ende një vlerësim zyrtar të së ardhmes së Assad-it dhe se kolapsi i tij nuk është i garantuar. Një zyrtar i lartë amerikan tha se “konsensusi në zhvillim është se është një skenar gjithnjë e më i besueshëm”.

“Ndoshta fundjavën e ardhshme regjimi i Assad-it do të ketë humbur çdo pamje të pushtetit. E vetmja gjë që do të vononte një pushtim rebel do të ishte një grusht- shteti dhe riorganizimi i mirë, por njerëzit e Assad-it kanë bërë një punë të mirë për të mbytur çdo konkurrent të mundshëm”, tha një tjetër zyrtar, sipas CNN.

Një burim tjetër tha se progresi i grupeve kundër regjimit ka qenë kryesisht për shkak të shmangies së përfshirjes në konflikt nga forcat e regjimit.

“Çështja është nëse forcat e regjimit në të vërtetë qëndrojnë në këmbë kur bëhet fjalë për Damaskun,” thanë ata.

Ndërkohë, Bashar al-Assad po bën lëvizje për t’u kapur në pushtet, duke përfshirë hapa indirekte diplomatike ndaj SHBA-së dhe presidentit të zgjedhur Donald Trump, raporton Bloomberg, duke cituar burime me njohuri të drejtpërdrejta të situatës.

Assad po sinjalizon një gatishmëri për të negociuar një marrëveshje për të mbajtur kontrollin mbi territorin e mbetur të mbajtur nga forcat e tij ose për të siguruar një kalim të sigurt në mërgim nëse është e nevojshme, sipas Bloomberg.

Sipas burimeve, një propozim që Assad ia transmetoi Uashingtonit përmes Emirateve të Bashkuara Arabe përfshinte ndërprerjen e lidhjeve të Sirisë me grupet militante të mbështetura nga Irani, duke përfshirë Hezbollahun, në këmbim të fuqive perëndimore që përdorin ndikimin e tyre për të ndalur luftimet.

Në një përpjekje të veçantë, Assad thuhet se dërgoi një udhëheqës të lartë të krishterë për t’u takuar me kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban, duke përmendur një kërcënim të supozuar për pakicën e krishterë të Sirisë, duke i kërkuar kryeministrit t’i transmetojë këto shqetësime administratës së ardhshme amerikane.

Luftimet e reja midis forcave të regjimit dhe grupeve kundër regjimit shpërthyen më 27 nëntor në zonat rurale në perëndim të Aleppo-s. Deri më 30 nëntor, forcat opozitare kishin marrë kontrollin e pjesës më të madhe të qendrës së Aleppo dhe kishin vendosur dominimin në të gjithë provincën Idlib.

Pas përleshjeve intensive të enjten, grupet morën kontrollin e qendrës së qytetit Hama nga forcat e regjimit. Grupet kundër regjimit kapën gjithashtu disa vendbanime në provincën e rëndësishme strategjike Homs, e cila çon në Damask, dhe filluan të përparojnë.

Të premten, grupet opozitare siriane morën kontrollin e Daraa në Sirinë jugore, pranë kufirit jordanez. Më herët të shtunën, ata morën kontrollin e plotë të provincës Suwayda në Sirinë jugore. Në të njëjtën ditë, forcat lokale të opozitës në Quneitra fituan kontrollin e kryeqytetit të provincës.