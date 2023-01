Zyrtare: David Datro Fofana transferohet në Chelsea David Datro Fofana është lojtari më i ri i Chelsea. Lajmin e ka konfirmuar vetë klubi me anë të një postimi, transmeton lajmi.net. Fofana kaloi në ‘Stamford Bridge’ nga klubi norvegjez, Molde. Sulmuesi me nënshtetësi nga Bregu i Fildishtë ka nënshkruar me londinezët deri në vitin 2029 me opsion zgjatjeje edhe një vit tjetër. Me…