Zyra e Kurtit jep kontratë 35 mijë euro për udhëtime me autobus e minibus Krahas veturave zyrtare, zyrtarët publik qeveritar shfrytëzojnë edhe mjete tjera udhëtimi, në kurriz të shtetit. Në vlerë mbi 35 mijë euro, Zyra e Kryeministrit ka nënshkruar kontratë për udhëtime me autobus e minibus. Për gjitha këto lloje të udhëtimeve, kontrata do të vlejë për një periudhë kohore 3 vjeçare, duke pasur në dispozicion 5 lloje…