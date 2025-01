Zëvendës-sekretari amerikan mbërrin në Shqipëri

“Sapo mbërrita në Shqipërinë e bukur! I lumtur që të nis vizitën time dhe të punoj me partnerët tanë në forcimin e demokracisë, sigurisë dhe mbështetjen e atyre që janë në nevojë”, tha Verma.

Postimi i tij i plotë në “X”:

Landed in beautiful Albania! Excited to begin my visit and work with our partners on strengthening democracy, security, and supporting those in need. @USEmbassyTirana pic.twitter.com/rvcZfQZx0R

— Richard R. Verma (@DepSecStateMR) January 8, 2025