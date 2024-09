Zv/ministri krenohet me “punimet intensive” të urës veç 38 metra, që me gjasë s’do rregullohet as këtë vit Zëvendës Ministri i Infrastrukturës, Hysen Durimishi, ka shkruar në “facebook” për punimet që ende po vazhdojnë për ndërtimin e Urës së Badovcit. AI ka shkruar se pas ndryshimeve në projekt, tashmë ka përfunduar vendosja e strukturës për ndërtimin e bazamentit të Urës. Sipas Durmishit, po punohet intensivisht që ndërtimi të përfundoj brenda afatit. “Vizitë për…