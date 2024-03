Zjarri në fabrikën në parkun e biznesit në Drenas, Lladrovci tregon detajet

Sot një fabrikë u përfshi nga zjarri në parkun e biznesit në Drenas, ndërsa për këtë rast policia dhe zjarrfikësit kishin ardhur menjëherë për ta shuar zjarrin.

Gazetarja e lajmi.net, Fjolla Hyseni ka shkuar sot për ta parë gjendjen e kësaj fabrike.

Gjatë raportimit ajo ka rastisur edhe në kryetarin e Drenasit, Ramiz Lladrovci, i cili tregoi detajisht ngjarjen, shkruan lajmi.net.

“Iu shprehi keqardhje pronarëve të fabrikës të cilëve u është bërë një dëm i madh. Por, siç po e shihni dëmi është më i madh sepse është një dëm ekologjik. Tashmë ne kemi marrë ankesat e parë prej fshatrave, ku fshatarët po dëmtohen nga ky tym që po del nga kjo fabrikë. Unë i kam njoftu edhe institucionet qendrore, e kam njoftu edhe ministrin e Brendshëm, i cili po i ndërmerrë të gjitha masat për të ardhë edhe forca tjera.” tha Lladrovci.

Lladrovci ka kërkuar edhe ndihmën e KFOR-it për që “me helikopterë me ardhë me gjuajt ujë dhe me zvogëlu sa ma pak këtë zjarr”. /Lajmi.net/

Më poshtë e keni videon e plotë: