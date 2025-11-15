Zjarrfikësi shpëton nga flakët fëmijën në një banesë në Tiranë, e merr me shkallë në krahë

Një apartament në zonën e Astirit, në Tiranë, është përfshirë nga flakët këtë të diel, duke shkaktuar panik te banorët. Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes situata është vënë nën kontroll nga tre mjete zjarrëfikëse dhe nuk ka pasur persona të lënduar ndërsa janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Në pamjet e siguruara nga Euronews Albania…

Lajme

15/11/2025 15:10

Një apartament në zonën e Astirit, në Tiranë, është përfshirë nga flakët këtë të diel, duke shkaktuar panik te banorët.

Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes situata është vënë nën kontroll nga tre mjete zjarrëfikëse dhe nuk ka pasur persona të lënduar ndërsa janë shkaktuar vetëm dëme materiale.

Në pamjet e siguruara nga Euronews Albania duket një zjarrëfikës që shpëton nga flakët fëmijën duke e marrë përmes shkallëve të improvizuara në krahët e tij.

VIDEO

