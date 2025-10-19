Zgjedhjet në RMV, arrestohet anëtari i këshillit zgjedhor në Çair
Një anëtar i këshillit zgjedhor është arrestuar sot në ambientet e shkollës fillore “Imri Elezi” në komunën e Çairit.
Kryetari i njësisë zgjedhore 2938, Sabri Ramadani tha se policia nuk i dha asnjë arsyetim për personin në fjalë.
“Është arrestuar një anëtar i këshillit zgjedhor nga administrata, pa më dhënë asnjë arsyetim pse është arrestuar. E kemi zëvendësuar me dikë tjetër. Nuk më tregoi policia asnjë arsyetim, nuk e di pse ka ndodhur”, tha Ramadani për KlanKosova.
“Sipas informacioneve ai është arrestuar në kohën e pauzës”, tha më tej ai.