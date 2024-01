Zgjedhja e kryesuesit të KPK dështoi për shkak të kuorumit: Anëtarët “gishtin” kah njëri tjetri për mospjesëmarrje

Për shkak të mungesës së anëtares Jehona Grantolli, ka dështuar zgjedhja e kryesuesit dhe zëvendëskryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK). Për këtë, kryesuesi Jetish Maloku, tha se ajo duhet të mbahet përgjegjëse pasi secili anëtar duhet t’i përgjigjet ftesave.

Maloku gjatë mbledhjes tha se nuk ishte i informuar se anëtarja Grantolli ishte në pushim vjetor.

“Administrata ka kryer detyrën e vet, ka dërguar tek anëtarët sipas kërkesave ligjore tri ditë para takimit ftesën dhe agjendën dhe materialet e duhura. Dhe vetëm pas dërgimit të ftesës, bashkë me ditën dhe kohën e mbajtjes së këtij takimi jemi informuar nga një anëtar se gjendet në pushim vjetor deri më datë 26 janar të këtij viti”, tha ai.

Për këtë pushim sipas Malokut as ai dhe administrata nuk kanë pranuar një vendim paraprak.

Në lidhje me këtë, në një përgjigje për “Betimi për Drejtësi”, anëtarja e KPK-së, Jehona Grantolli tha se kryesuesi Maloku ka qenë i njoftuar se ajo është në pushim.

“Unë jam në pushim vjetor dhe s’jam në Prishtinë këto ditë. Për këtë çështje ka qenë i njoftuar kryesuesi dhe të gjithë anëtarët e KPK-së me kohë dhe mendoj që për këtë gjë do të duhet t’i drejtoheni atij pse është duke nxituar të thërret takime pa u koordinuar paraprakisht me të gjithë anëtarët ashtu siç kërkohet sipas ligjit e duke e ditur se mungesa e secilit anëtar sjellë deri të dështimi i takimit, kur kemi parasysh faktin që tashmë jemi vetëm 9 anëtarë”, ka thënë ajo.

Në anën tjetër, kryesuesi aktual tha se për mungesën e saj në Këshill duhet të mbahet përgjegjëse, pasi sipas ligjit dhe rregulloreve, anëtarët duhet t’i përgjigjen ftesave të Këshillit. Për me tepër, ai tha se pas konfirmimit të kandidaturave, është ditur se këto ditë do mblidheshin, duke thënë se vetë Grantolli ka kandiduar për dy pozitat.

“Ky Këshill duhet të mbajë përgjegjës secilin që nuk kryen detyrat”, ka thënë Maloku.

Për mbajtjen përgjegjëse për mungesë në mbledhje të Këshillit, Gratolli thotë se nuk është e drejtë.

“Deklaratat e tij për përgjegjësi s’janë aspak korrekte dhe etike pasi që e drejta në pushim vjetor është e drejtë ligjore absolute dhe askush nuk ka te drejtë të ndërhyjë në këtë pjesë. Për më tepër kryesuesit dhe të gjithë anëtarëve do të ju dërgoj sot kërkesën për pushim të aprovuar dhe nënshkruar nga eprori i Prokurorisë përkatëse”, ka përfunduar ajo.

Ndryshe, mbledhja e ardhshme për zgjedhjen e kryesuesit është planifikuar të mbahet më 30 janar.

Takimi i sotëm kishte dështuar në mungesë të kuorumit./BetimipërDrejtësi