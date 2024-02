“Zemër ke dështu”: LDK kujton 3-vjetorin e fitores së VV-së, numëron të këqijat

Forumi i Rinisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, sot kanë zhvilluar një aksion simbolik para ndërtesës së Qeverisë, me rastin e përmbushjes së tri viteve qeverisje nga Kurti.

“”Më mirë me ty e fukara” tingëllon mirë vetëm në këngë”, u tha në kartat e tyre, shkruan lajmi.net.

Kryetari i këtij forumi, Paris Guri tha se sot janë mbledhur për ti rikujtuar Qeverisë se mandati i tyre po përfundon me dështime në çdo fushë.

“Sot në Ditën e të Dashuruarve, jemi mbledhur këtu me një aksion simbolik për t’ia rikujtuar Qeverise se po u përfundon mandati me dështime në përmirësimin e jetës së qytetareve në Kosove në çdo fushë. Në vitin e saj të katërt, kjo Qeveri po vazhdon me dështime në arsim, në shëndetësi, në ekonomi, në marrëdhënie ndërkombëtare, në ngritjen e mirëqenies së qytetareve, në energji, dhe në secilën sferë tjetër. Të rinjtë e vendit tonë, ashtu si secili qytetarë i Kosovës, janë duke u përballur me një depresion kolektiv të shkaktuar nga popullistët të cilët kanë braktisur gjithçka, përfshirë edhe shtresën me vitale të shoqërisë sonë, rininë”, ka thënë Guri.

Njëkohësisht ai përmendi edhe disa probleme të cilat po mbeten pa u trajtuar si sigurimi shëndetësor, dështimet e shumta në arsim, ku u theksua edhe rangimi i dobët në PISA dhe shtrenjtimi i produkteve bazike dhe i energjisë elektrike.

“Problemet me të cilat ballafaqohemi sot, nga shtrenjtimi i produkteve bazike për jetesë dhe i energjisë elektrike, deri tek dështimet e njëpasnjëshme në arsim e shëndetësi që shpërfaqen me debaklin në testin PISA, me listat e gjata të pritjes në spitalet tona dhe me qytetarët që duhet të udhëtojnë për trajtim jashtë vendit, po e bëjnë jetën tonë këtu te papërballueshme”, ka shtuar më tutje ai. /Lajmi.net/