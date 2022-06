Zëdhënësja në Komisionin Evropian: Kosova i ka plotësuar kushtet, liberalizimi u vonua

Hipper, përmes një postimi në Twitter, ka shtuar se vendimi për heqjen e vizave për Kosovën është tashmë një vendim i vonuar, shkruan lajmi.net.

“Kosova i ka përmbushur të gjitha standardet. Vendimi për heqjen e vizave për Kosovën është një vendim i vonuar”, ka thënë Hipper.

Kosovo has fulfilled all benchmarks. The decision to lift visas for #Kosovo is a long overdue decision. https://t.co/biBz4892Do

