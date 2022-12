Zbulohen detajet për Superkupën e Kosovës në basketboll Nga 7 deri më 11 dhjetor do të mbahet Superkupa e Kosovës në Prishtinë, ku pjesëmarrëse janë tetë klubet e elitës së basketbollit. Lidhur me këtë ngjarje është organizuar konferencë për media, organizatorët kanë premtuar se do të bëjnë çmos që të shkojë sipas planit dhe të jetë madhështor, ashtu siç e meriton kjo garë.…