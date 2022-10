Yllin e Brighton, Mwepu tërhiqet nga futbolli për shkak të problemeve me zemër Enock Mwepu ka njoftuar që do pensionohet nga futbolli. Mesfushori që ka vetëm 24 vjeç ka njoftuar se do varë këpucët për shkak të problemeve shëndetësore. Këtë lajm e ka bërë të ditur në faqen e tij zyrtare. Ai tregoi arsyet e pensionimit dhe falënderoi të gjithë ata që ishin me të gjatë këtij rrugëtimi.…