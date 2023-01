Xhuli shokon me deklaratën e saj: E kam rrahur Dafina Zeqirin Sot në “Big Brother VIP Kosova”, u tha një deklaratë interesante nga Xhuli. Në sfond po ndëgjohej një këngë e Dafina Zeqirit, teksa Xhuli ka thënë diçka për të, shkruan lajmi.net. Xhuli, ka treguar se e ka pasur një konflikt me këngëtaren, pasi motra e Dafinës e ka ofenduar me një fjalë të rëndë. Xuli,…