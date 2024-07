Xhuli i kthehet keq Rrahmanit: O qyqan, mami yt…

Kapiteni i Kombëtares, Amir Rrahmani ka sqaruar aludimet që mes tij dhe ish banores së “BBVK”, Juliana Nura mund të ketë nisur diçka.

Këto aludime erdhen pas një fotografie ku shiheshin të dy së bashku, shkruan IndeksOnline.

Rrahmani i ka mohuar këta zëra duke thënë se është një gjest i ulët nga ana e Xhulit, pasi ajo i kishte kërkuar fotografi e më pas ua kishte dërguar mediave.

“Nuk ka asgjë të re, është një sen shumë i ulët me të kërku dikush foto e pastaj me ua dërgu mediave, as vet mos me postu. Për mu është shumë e ulët prandaj kom vendos mos me reagu. Jam singel dhe nuk ka asgjë të re” tha kapiteni dardan në një intervistë për Dukagjini.

Mirëpo, Xhuli nuk e ka lënë me kaq.

Ajo ka reaguar ashpër duke e quajtur futbollistin ‘’qyqan’’, e duke i thënë se nëna e tij dhe gjyshja e duan modelen.