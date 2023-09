Xhaka para ndeshjes me Kosovën: Ndjehem krenar që jam këtu Kosova pret të shtunën Zvicrën në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e Euro 2024, teksa në konferencë për shtyp u paraqit përzgjedhësi Murat Yakin dhe kapiteni Granit Xhaka. Lojtari me origjinë shqiptare, Granit Xhaka e pranoi se për të është një sfidë speciale dhe me shumë emocione, ndërsa shtoi se ndjehet si në shtëpi. Ke…