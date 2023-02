“WE LOVE ALBANIA” po vjen me festivalin më të madh shqiptar në Evropë, spektakli ju pret në Gjermani

“We Love Albania” do të organizojë festivalin më të madh me artistë shqiptarë të mbajtur ndonjëherë në Evropë.

Ky festival do të organizohet në një arenë impozante me kapacitet prej prej 12 mijë e 500 persona dhe do të mbahet në Maimrkt Halle në Mannheim, kujtojmë se herën e fundit ishin 7500 persona.

We Love Albania nuk ka kursyer asnjë shpenzim që ky festival të jetë një spektalël i vërtetë, andaj gjithë komuniteti shqiptar duhet të nxitojë që të sigurojë një biletë dhe të kenë kujtimin më të mirë gjithë jetën.

Biletat do të dalin në shitje nga data 22 shkurt të këtij viti dhe çmimi do të jetë prej 30 euro, mund të themi simbolik duke pasur pararysh super eventin që do ta kenë mundësi ta shohin.

Siguroni sa më shpejtë nje bieletë dhe bëhuni pjesë e një eventi që do ta kujtoni gjithë jetën tuaj, dhe padyshim do të argëtoheni në maksimum.

We Love Albania bën historinë dhe krenar gjithë komunitetin shqiptar në Gjermani, por jo vetëm.

Më poshtë gjeni postimin e plotë të kompanisë:

Më date 10 qershor

Me këtë postim duam t’jua ëmbëlsojmë sadopak mëngjesin.

Pritja më në fund ka marrë fund.

Të shtunën, më 10 qershor 2023, WE LOVE ALBANIA do të krijojë një vendndodhje të re së bashku me ju.

Jemi për herë të parë dhe ekskluzivisht në një nga sallat më të mëdha në Gjermani, më saktë në MAIMARKT HALLE në MANNHEIM.

Pse zgjodhëm Mannheimin? Përveç faktit që lokacioni është pothuajse i përsosur për formatin tonë, ne po akomodojmë komunitetin tonë për herë të parë në këtë format të madh. Duke qenë se ne presim mysafirë nga e gjithë Evropa në festivalet tona dhe sigurisht shumica nga Gjermania (Baden-Württemberg, Hesse, NRW), ne gjithashtu dëshironim të shkurtonim udhëtimin për ju në të njëjtën kohë.

Ne po rritemi vit pas viti, gjithnjë e më shumë, dhe hyrja në këtë arenë është një moment historik i ri.

Kapaciteti i kësaj arene është 12500 persona, duke e bërë këtë festival festivalin më të madh shqiptar në Evropë.

Ne ishim në gjendje të siguronim kremin e kremës për këtë SPEKTAKEL. Ne nuk kursyem asnjë shpenzim apo përpjekje që ky MEGA HLIGHT të ripërcaktojë pikën referuese për ngjarjet shqiptare.

Për shkak të viteve të shkëlqyera dhe festivaleve të paharrueshme në të kaluarën, ky hap është absolutisht i duhuri. Ne duam që e gjithë Gjermania të dijë se çfarë ka arritur një komunitet shqiptar, çfarë mund të arrijë një komunitet shqiptar.

Me 7 akte live dhe 5 DJ

Kjo ditë do të jetë një ditë historike për komunitetin shqiptar në mbarë Gjermaninë.

NE BËJMË HISTORINË!

_______________________________________________

SHITJA E BILETAVE:

1000 BILETËT E PARA PËR – 30 € (FILLON NGA 22.02.23 Plus TARIFA E SHITJES AVANCORE.