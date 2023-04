WBA cakton rivalin e Oleksandr Usyk Oleksandr Usyk është urdhëruar të përballet me Daniel Dubois pas dështimit të përplasjes së tij me Tyson Furyn. Usyk ishte në negociata për t’u përballur me Furyn për titujt e padiskutueshëm të peshave të rënda, me ndeshjen që do të zhvillohej më 29 prill në stadiumin ‘Wembley’. Megjithatë bisedimet dështuan shpejt pasi ukrainasi zgjodhi të…